Военный в одиночку дал отпор штурмовикам ВСУ и спас раненых товарищей

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск во время боев за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ и прикрыл раненых товарищей. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Китаец.

Российская группировка прошла всю Георгиевку и в конце наткнулась на засаду ВСУ в одном из зданий. Военные вступили в бой и после короткой перестрелки отошли, заняв позицию для обороны. Позже враг попытался устроить штурм, закидывая бойцов ВС России дымовыми шашками и грантами.

Утром дрон ВСУ сбросил противотанковую мину, двое военных потеряли сознание.

«Товарищ с позывным Малек — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них, и они ушли. Раненые, наверное», — рассказал боец.

Похожую историю Минобороны обнародовало 13 октября. Военный Сармат Годизов и его сослуживцы попали под обстрел ВСУ в лесополосе. Боец смог укрыть товарищей от огня и помочь раненому.