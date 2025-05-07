Мемориальную доску в честь бойца СВО Антона Комиссарова открыли в Воскресенске

Мемориальную доску открыли в лицее № 6, где учился участник СВО Антон Комиссаров. Он погиб в сентябре 2024 года при исполнении воинского долга.

Антон Комиссаров выпустился из школы в 2004 году. Он получил профессию сварщика и работал на местном заводе АО «ОДК» «ВМЗ „Салют“. В октябре 2023 года его мобилизовали в зону проведения СВО.

«Порой мы и не догадываемся, что по одной улице с нами ходят такие настоящие герои как Антон Комиссаров. Очень символично, что мемориальную доску в его честь мы открываем в преддверии Дня Победы. Он пожертвовал своей жизнью ради мирного неба», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родственники погибшего, муниципальные депутаты, педагоги и ученики лицея.