Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ применять западное оружие, сбежали с одного из полигонов подконтрольной властям Украины на территории, после удара российской армии и уехали с Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил перешедший на сторону России бывший украинский военнослужащий.

«У нас был такой опыт с иностранцами: нам они привезли вооружение. Привезли MK19, „Браунинги“ и NLAW. Их было человек 15, должны были обучать пользоваться этим собственно оружием. Но прилетел один „подарок“ со стороны Вооруженных сил и они испарились. Все убежали домой, поняли, что это не шутки», — сказал он.

Бывший боевик ВСУ добавил, что украинским военнослужащим пришлось обучаться пользоваться этим оружием по роликам из YouTube.

Ранее стало известно, что скопление украинских штурмовиков в Курской области уничтожили ракетой.