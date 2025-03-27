Российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских боевиков десантно-штурмовой бригады, оставшихся в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве уточнили, что успешно поразили сосредоточение живой силы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевики находились около хутора Олешня Суджанского района Курской области.

После освобождения Суджи российские военные начали зачистки занятых украинскими боевиками приграничных территорий Курской области.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в ходе боев подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, куда направили боевиков из других подразделений, понесли колоссальные потери.

Основные бои развернулись около хутора Олешня, села Гоголевка и пограничного перехода «Суджа», куда командование ВСУ перебросило новые резервы.