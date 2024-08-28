Военный медик рассказал о спасении раненого бойца при эвакуации в ДНР

Военный фельдшер «Южной» группировки войск с позывным Поэт полчаса держал артерию раненого бойца во время эвакуации из села Никольское в ДНР. Он рассказал об этом РИА «Новости» в День военного медика.

По его словам, боец получил осколочное ранение в паховую область с повреждением мочевого пузыря на Угледарском направлении в районе села Никольское. Его эвакуировали в трясущемся «Пазике».

«Наложить жгут возможности не было, поэтому пришлось делать ручное прижатие в то время, пока доставляли до госпиталя», — рассказал Поэт.

Он добавил, что бойцу повезло, несмотря на сложную ситуацию ему удалось не только спасти жизнь, но и восстановить функционирование половых органов в области ранения.

По словам медика, бедренную артерию перебило не полностью. Кроме того, повезло, что это был осколок, который прижег края.

Свои эмоции после спасения сослуживца Поэт описал словами, что, как только он его довез, то из него как будто ушли все силы, «ну и какое-то счастье что ли».

Ранее военный врач с позывным Дастан рассказал, что самые распространенные ранения в зоне СВО — это поражения от кассетных боеприпасов и FPV-дронов противника.