Врач рассказал о специфике работы с ранениями от кассетных боеприпасов и FPV-дронов

Военврач Дастан: чаще всего военные в зоне СВО получали ранения от FPV-дронов

Самыми распространенными травмами в зоне проведения спецоперации стали специфические ранения от кассетных боеприпасов и управляемых от первого лица дронов. Военный врач группировки войск «Днепр» с позывным Дастан сообщил об этом РИА «Новости» .

«На данный момент самое распространенное ранение военнослужащих это, конечно, от поражающих элементов кассетных боеприпасов, также от FPV-дронов», — сказал он.

По словам врача, мелкие вольфрамовые шарики поражали самые незащищенные участки тела бойцов, ранили конечности и внутренние органы. Дастан заявил, что оказание первой помощи осложняло то, что поражающие элементы попадали в людей сбоку.

Другой медик, санитарный инструктор разведывательной роты пятой бригады с позывным Ксюша, рассказала «Известиям» об эвакуации раненых под вражескими беспилотниками по разбросанным минам-лепесткам. По ее словам, однажды мобильный медпункт пришлось развернуть на разрушенном заводе.