Военный медик из Тувы Монгуш согласилась на экранизацию своего подвига

Военный медик из Тувы, участница спецоперации Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя, согласилась на съемки фильма про свой подвиг. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости» .

Кинокомпания «ССБ Кино» уже начала разрабатывать сценарий, основанный на реальной истории военного медика Монгуш и ее мужа Омака Дажы. Создатели проекта назвали произошедшее ярким примером истинного героизма, любви к Родине и самоотверженности.

По словам Монгуш, создатели фильма позвонили ей после встречи с президентом Владимиром Путиным, на которой женщина рассказала свою историю. Она не сразу дала согласие на съемки, нужно было хорошо подумать и посоветоваться с родными.

«Они ответили да, потому что у нас трое детей, это останется в истории. Я согласилась», — сказала собеседница агентства.

Путин встретился с участницами СВО в начале марта. На встрече Монгуш рассказала главе государства, что ее муж героически погиб при выполнении воинского долга. Ей пришлось эвакуировать его тело из зоны боевых действий. До этого пара не виделась год из-за отсутствия возможности служить на одном подразделении. В ответ президент обещал наградить Монгуш и призвал больше не отправляться на фронт.