Военный комиссар из Ялуторовска Родион Хабаров погиб в зоне СВО

Мэр Смелик: в зоне СВО погиб военный комиссар из Ялуторовска Родион Хабаров

В зоне специальной военной операции погиб военный комиссар по Ялуторовску, Исетскому и Ялуторовскому районам Тюменской области Родион Хабаров. Об этом заявил мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик в Telegram-канале .

Он отметил, что военком отправился на СВО еще осенью. Военный не стал рассказывать о своем решении, уехал «без проводов и речей».

«Вчера мы получили страшную новость: утром 3 декабря Хабаров погиб при выполнении боевого задания», — заявил он.

По словам Смелика, Хабаров выбрал мужественную профессию. Он прошел путь достойно и с честью. Глава Ялуторовска назвал погибшего героем.

Хабаров учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова во Владивостоке. Переехал в Ялуторовск после 20-летней службы в штабе Восточного военного округа.

Ранее в зоне СВО скончался помощник депутата Госдумы Нины Останиной Ильмия Абдуллаев. Парламентарий назвала его истинным патриотом, который погиб за Родину.