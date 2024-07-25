Помощник депутата Госдумы Абдуллаев погиб на СВО

Депутат ГД Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева в зоне СВО

Фото: Freepik

Помощник депутата ГД Нины Останиной Ильмиямин Абдуллаев умер в зоне спецоперации. Об этом рассказала сама Останина в Telegram-канале.

«На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев. При выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых», — заявила она.

Политик назвала Абдуллаева истинным патриотом, который не побоялся погибнуть за Родину. Останина выразила глубокое уважение коллеге за его мужественность и самоотверженность.

«Скорблю вместе с его семьей и никогда не забуду героя, отдавшего жизнь за нашу безопасность. Покойся с миром!» — заключила депутат.

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