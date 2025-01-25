Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части

Военного из Тульской области приговорили к шести годам тюрьмы за самовольное оставление места службы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Из сообщения следует, что солдат в период мобилизации 19 ноября 2022 года без уважительных причин покинул место несения службы.

«Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы», — рассказали в пресс-службе.

В феврале 2024 года правоохранители установили местонахождение мужчины и вернули в воинскую часть, после чего предали суду. Он признал свою вину и раскаялся.

Суд признал уклониста виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Ранее крымский Верховный суд признал бывшего адвоката Виталия Хоменко из Ялты виновным в госизмене. Ему назначили наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.