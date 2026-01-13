Военный из Якутии целый месяц в одиночку удерживал позиции в селе в ДНР

Военнослужащий из Якутии Ион Дмитриев целый месяц в одиночку удерживал позиции в селе Бурлацкое в ДНР. Об обстоятельствах подвига он сам рассказал телеканалу RT.

В феврале прошлого года его группу направили на зачистку села, но ВСУ жестко сопротивлялись, и в итоге от всей группы остался он один. До конца марта Дмитриев держал оборону. Командование знало о ситуации и помогало ему всем, чем могло.

Лишь затем к бойцу прорвался его сослуживец. Вдвоем они удержали село до подхода основных сил. За этот подвиг Дмитриева удостоили ордена Мужества.

«Я верил, что ко мне придут свои на помощь, и сам себе говорил: нужно еще немного продержаться», — рассказал военный.

Всего он отразил шесть контратак и уничтожил более 20 украинских военных.

Ранее Минобороны рассказало, как российский разведчик обнаружил украинскую группировку, спрятавшуюся в густом лесу, и сорвал атаку противника.