Тихая охота. Бравый российский разведчик в одиночку переиграл подразделение ВСУ

Группировку ВСУ в густом лесу удалось обнаружить старшему сержанту Владиславу Болотову и его разведкоманде. О подвиге бойца сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Столкновение произошло на одном из участков, где Болотов выполнял разведывательную задачу. Обнаружив украинских солдат по голосам в лесу, сержант не стал сразу вступать в бой. Вместо этого он остался в засаде.

До поздней ночи российский боец следил за позициями ВСУ. В итоге разведчик выяснил несколько важных деталей — куда двигается подразделение противника и какую цель планирует атаковать.

Собрав все необходимые данные, Болотов незаметно вывел свою группу из района и доложил обстановку командованию. На основе его информации по позициям ВСУ нанесли был нанесен точный артиллерийский удар.

В Минобороны подчеркнули, что профессионализм сержанта позволил сорвать атаку и защитить позиции войск России.

