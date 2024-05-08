Военный эксперт Синюгин назвал определение готовности к применению средств поражения целью ядерных учений ЮВО | 360°

08 мая 2024, 15:09
Военный эксперт Синюгин назвал определение готовности к применению средств поражения целью ядерных учений ЮВО
Военнослужащие Южного военного округа готовятся к проведению ядерных учений, главная цель которых заключается в том, чтобы проверить, готовы ли бойцы к применению средств поражения. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал военный эксперт Александр Синюгин.
«Главное — узнать, насколько Вооруженные силы готовы подготовить и применить те силы и средства, которые есть на вооружении», — отметил он.
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Синюгин добавил, что Южному военному округу уделяется особое внимание из-за его близости к зоне проведения спецоперации. Пристально следят за ним и освещают в прессе и западные СМИ.
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