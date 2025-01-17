Военный эксперт раскрыл тактику армии Украины по прорыву российской системы ПВО

Аналитик Леонков рассказал о попытках ВСУ перегрузить российскую систему ПВО

Фото: РИА «Новости»

Армия Украины пытается перегрузить систему противовоздушной обороны России. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик уточнил, что ВСУ перед запуском средств воздушного нападения рассчитывают, какое их количество потребуется для прорыва обороны. Он также назвал неверной оценкой высказывания о недостаточном количестве систем противовоздушной обороны.

Леонков заметил, что космическая и радиотехническая разведки России пытаются узнать, какими комплексами ПВО украинские войска располагают на линии боевого соприкосновения и в тылу. Во время массированных ударов ВСУ стараются сделать так, чтобы через преграду прорвалась хотя бы часть снарядов.

«Это в принципе нормальная практика действий противника. Это было и будет всегда — рассчитывать наряд средств воздушного нападения, который кратно превосходит возможности ЗРК, обороняющих участок линии боевого соприкосновения», — добавил военный эксперт.

Британский военный аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине атаковать территорию России дальнобойными ракетами обернулось провалом.

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