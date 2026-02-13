Военный эксперт обратил внимание на странность атаки ВСУ в Волгоградской области

Попытка ракетного удара ВСУ в Волгоградской области была странной. Такое мнение выразил российский военный эксперт Антон Трутце в беседе с MK.RU .

Он отметил, что неизвестно о существовании у ВСУ ракет, способных преодолеть расстояние в 600 километров. Вероятно, украинские войска могли кустарным методом модифицировать советскую Х-55 или получить от западных стран новый тип ракет.

«Давайте исходить из фактов. Зафиксирована ракетная атака на дальности порядка 600 километров. Это автоматически выводит нас за рамки всех известных образцов, которые есть у противника», — сказал Трутце.

Он напомнил, что максимальная дальность ATACMS — 300 километров, «Нептуна» — 280, Storm Shadow — 250. Даже украинский ракетный комплекс «Сапсан», «который они десять лет обещают», смог пролететь только 400–450 километров на испытаниях.

Минувшей ночью в Волгоградскую область массово атаковали дроны ВСУ. В итоге пострадал ребенок из Среднеахтубинского района — его госпитализировали. Также в больницу попали 18-летний местный житель и женщина. Кроме того, в ряде домов выбило стекла в квартирах, повреждены припаркованные рядом машины. Еще обломки сбитых БПЛА рухнули на территории нескольких предприятий.