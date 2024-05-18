Военный эксперт назвал цели ВСУ в Краснодарском крае | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 02:53 Военный эксперт назвал цели ВСУ в Краснодарском крае Военный эксперт Орлов: ВСУ целятся в нефтяную инфраструктуру и ж/д узлы РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атакуют Краснодарский край с помощью беспилотников, пытаясь поразить энергетическую инфраструктуру, нефтехранилища и железнодорожные узлы. Такое мнение выразил военный эксперт Владимир Орлов в интервью Ura.ru.

«Дело в той инфраструктуре, которая присутствует в данных регионах. Там есть достаточное количество нефтеперерабатывающих заводов, баз хранения топлива, большие железнодорожные логистические разъезды. Это все является потенциальными целями для ударов вражеских БПЛА и ракет», — заявил эксперт.

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Орлов добавил, что другая цель ударов — психологическое воздействие на население региона. По его мнению, атаки представляют реальную опасность для людей — даже сбитый БПЛА может сдетонировать на земле. Эксперт призвал жителей в случае тревоги перемещаться в специальные укрытия или защищенные места.

В ночь на четверг, 17 мая, ВСУ попытались нанести массовый удар беспилотниками по территории России. По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили более 100 БПЛА. В том числе, 50 дронов сбили над Крымом, 44 — над Краснодарским краем.