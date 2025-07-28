Фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции позволяют уменьшить потери среди личного состава. Такое мнение высказал в беседе с News.ru военный эксперт Виктор Баранец.

«Применение ФАБов имеет одну стратегическую цель — уменьшить потери личного состава при наступлении», — заявил Баранец.

ФАБы применяют при атаке на суперукрепленный опорный пункт, где имеются доты и дзоты (деревоземляные и долговременные огневые точки), а также артиллерийские установки и гранатометы.

Еще одно предназначение ФАБов — это уничтожение мощных складов с боеприпасами или ГСМ. Их также используют для ударов по железнодорожным узлам, где находится много техники и личного состава противника.

Накануне в Шостке Сумской области ФАБы с УМПК и беспилотники разгромили заводы «Звезда» и «Шостка-1». Также ВСК России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщил RT.