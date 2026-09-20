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    Военные за три часа сбили 151 беспилотник на подлете к Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Силы ПВО за неполные три часа ночью 20 сентября сбили более 150 беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

    Дроны начали сбивать примерно в 03:20. Последнее на данный момент сообщение столичный градоначальник опубликовал в 05:15. Всего военные нейтрализовали 151 БПЛА. На места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

    Сообщений о пострадавших и разрушения пока не поступало.

    Прошлой ночью, 19 сентября, силы противовоздушной обороны сбили 344 украинских БПЛА самолетного типа над 16-ю российскими регионами.