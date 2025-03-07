Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 39 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Крымом — там уничтожили 14 аппаратов. Над акваторией Черного моря военные перехватили 12 БПЛА. Также семь беспилотников сбили в Липецкой области и три — над Азовским морем. Над Ростовской, Орловской и Белгородской областями средства ПВО нейтрализовали по одному дрону.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что военные успешно отразили атаку украинских БПЛА на город. По его словам, силы ПВО и Черноморского флота подавили и ликвидировали как минимум четыре беспилотника.

Аппараты засекли над морем на значительном расстоянии от берега в районе Качи. Губернатор подтвердил, что воздушная обстановка находится под контролем ракетчиков.