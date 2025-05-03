Военные за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над территорией Брянской области восемь беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы. Богомаз также поблагодарил российских военных за защиту области.
По данным Минобороны, над российскими регионами за ночь уничтожили 170 украинских БПЛА. Почти 100 из них сбили над территорией Крыма. Атаки также зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях.
Над акваторией Черного моря системы ПВО ликвидировали восемь крылатых ракет Storm Shadow и три снаряда «Нептун-МД». Также военные поразили 14 безэкипажных катеров ВСУ.
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