Средства ПВО за ночь уничтожили 170 украинских БПЛА и 11 ракет

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбили в Крыму — 96 БПЛА. В Краснодарском крае ликвидировали 47 дронов, девять — в Ростовской области, по восемь — под Брянском и Курском.
«Два — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
Над акваторией черного моря дежурные средства ПВО сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». В Черном море флот уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинской автомобильной техники и личного состава ВСУ на Южнодонецком направлении.
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