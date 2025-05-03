Средства ПВО за ночь уничтожили 170 украинских БПЛА и 11 ракет

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили в Крыму — 96 БПЛА. В Краснодарском крае ликвидировали 47 дронов, девять — в Ростовской области, по восемь — под Брянском и Курском.

«Два — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Над акваторией черного моря дежурные средства ПВО сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». В Черном море флот уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинской автомобильной техники и личного состава ВСУ на Южнодонецком направлении.