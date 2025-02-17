Смертность среди украинской пехоты в Курской области выросла из-за резкого похолодания, военные замерзают без теплой одежды. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск „Север“, противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания», — заявил собеседник журналистов.

По его данным, боевики ВСУ, которые ранее проникли в Курскую область, взяли с собой только легкую одежду. Теперь, когда погода ухудшилась, смертность среди украинских военных выросла.

Сейчас в регионе около 15 градусов мороза. В лесополосах находят все больше замерзших трупов солдат ВСУ. Когда украинские военные получают ранение, руководство не эвакуирует их. В итоге у боевиков «не остается шансов дожить до утра», отметил источник агентства.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области более 61 тысячи человек. Также противник лишился 1886 боевых бронированных машин и 219 бронетранспортеров.