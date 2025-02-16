Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков

Минобороны: ВСУ лишились в Курской области более 61 тысячи человек

Украинская армия потеряла в Курской области более 61 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Противник за время боевых действий на Курском направлении потерял более 61 010 военнослужащих, 1886 боевых бронированных машин, 219 бронетранспортеров, 273 боевые машины пехоты и 365 танков», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли 21 пусковую установку ЗРК, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 441 артиллерийское орудие, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 109 станций РЭБ, восемь транспортно-заряжающих машин, пять мостоукладчиков, одну установку разминирования УР-77 и 18 инженерных машин разграждения.

Ранее в воскресенье Минобороны заявило, что ВС России поразили военные аэродромы и цеха сборки БПЛА на Украине.