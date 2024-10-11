ВС России ударили дронами по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok

Украинские военные привлекли внимание российских операторов ударных беспилотников, снимая ролики на телефон рядом с командно-наблюдательным пунктом (КНП). Об этом рассказал РИА «Новости» оператор БПЛА подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.

По его словам, расположение у КНП было хорошее. Российская разведка наблюдала частое перемещение личного состава.

«[Бойцы ВСУ] снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [ролики в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — отметил Печорин.

Точным ударом дрон полностью уничтожил блиндаж, который ВСУ использовали как командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Горняк в ДНР.

Российский разведчик уничтожил не поддававшуюся позицию украинских боевиков. Сахалине подбросил противнику 30 килограммов взрывчатки.