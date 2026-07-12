Российские военные уничтожили скопление украинской военной техники, приготовленной для наступления на позиции ВС РФ. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны.

Скопление техники неприятеля обнаружил младший лейтенант Андрей Иванов во время воздушной разведки местности. Он искал цели и корректировал огонь артиллерии.

«В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», — отметили в сообщении.

Военнослужащий передал информацию на командный пункт. Когда артиллерия нанесла удар по скоплению техники, корректировал наводку и провел видеофиксацию поражения целей.

Накануне российские войска поразили в Киеве предприятие «Фанплит», которое занималось сборкой беспилотников с дальностью полета до 200 километров. Завод маскировали под производство фанеры и мебели.