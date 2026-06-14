Военные уничтожили четыре БПЛА в московском регионе

Собянин: средства ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

На фоне атаки беспилотников в России временно приостановили работу некоторые аэропорты. Советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко уточнил, что к их числу относятся воздушные гавани Костромы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги и Тамбова.

Всего за ночь над регионами перехватили 249 БПЛА самолетного типа. Налеты отразили в Крыму, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и других областях.

Пресс-служба брянского правительства уточнила, что над регионом ликвидировали 35 беспилотников самолетного типа.