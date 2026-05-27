Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки «Север» за месяц уничтожили 15 гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода с позывным Мультик.

«За текущий месяц наши расчеты беспилотных летательных аппаратов осуществили уничтожение 15 гексакоптеров типа „Баба-яга“ ВСУ в Сумской области», — отметил он.

По словам бойца, гексакоптеры могут нести полезную нагрузку в диапазоне от 20 до 50 килограммов. «Баба-яга» представляет собой неформальное обозначение тяжелых БПЛА ВСУ, модифицированных из сельскохозяйственной техники в боевые платформы.

Несколько дней назад Минобороны сообщило о срыве атаки украинских БПЛА, включая тяжелые гексакоптеры «Баба-яга».