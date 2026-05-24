Группировка «Восток» сорвала атаку украинских БПЛА в Запорожской области

Группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» сорвали атаку украинских БПЛА в Запорожской области, уничтожив ударные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что бойцы взяли на сопровождение воздушные цели противника, когда те попытались приблизиться к позициям ВС России. Группы воздушного прикрытия успешно поразили вражеские БПЛА.

«В воздухе уничтожены разведывательные беспилотники „Гор“ и „Шарк“, а также ударные БПЛА и тяжелые гексакоптеры типа „Баба-яга“, — уточнили в Минобороны.

Группы воздушного прикрытия «Востока» сорвали атаку ВСУ. Кроме того, в Запорожской области успешно отработали расчеты САУ «Гвоздика», уничтожившие пункты управления БПЛА ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате огневого воздействия укрытия и оборудование пунктов полностью уничтожили, как и находившихся на позициях украинских боевиков. Ликвидация дроноводов ВСУ позволила обеспечить безопасную работу передовым подразделениям ВС России.

