Подпольщик Лебедев: части ВСУ разгромили в Киянице у границы с Курской областью

Ранним утром 11 августа военные ударили по расположению украинских солдат в поселке Кияница рядом с границей с Курской областью. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации — прим. ред.) забрали военные», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что после удара появились вертолеты, чтобы забрать раненых.

Собеседник агентства пояснил, что завод и находящуюся неподалеку больницу используют как место для ротации.

По селу Кияница проходит автотрасса Н-07, по которой можно добраться в Заолешное, Гончаровку и Суджу.

Ранее авиация разгромила солдат ВСУ и их боевую технику в приграничных районах Курской области. Представители Минобороны РФ показали кадры ударов.