Военные штурмовали Северное и Тоненькое в «плащах-невидимках»

РИА «Новости»: ВС России при штурме в ДНР использовали «плащи-невидимки»

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие группировки «Центр» в боях за поселок Северное и село Тоненькое в ДНР спасались от тепловизоров противника при помощи «плащей-невидимок». Командир взвода штурмовиков с позывным Призрак рассказал об этом РИА «Новости».

Бойцы использовали маскировку во время ночных операций в Северном и Тоненьком. Штурмовик рассказал, что «плащи-невидимки» делали их незаметными для тепловизоров на дронах-камикадзе Вооруженных сил Украины.

«Ночью от „теплака“ мы прятались, у меня есть такой „плащ-невидимка“. Он против „теплака“ плащ. Слышишь, летит? Тук — сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя», — сказал он.

Собеседник агентства заявил, что для штурмовиков особенно важно подойти к позиции противника незаметно. В этом случае бой продлится всего около 15 минут. Если же военного вычислят, то откроют огонь из стрелкового оружия и запустят дроны.

На Авдеевском направлении подразделение Призрака прорвало около 10 километров укреплений ВСУ. Бои, по его словам, осложняло то, что они происходили на открытой местности.

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