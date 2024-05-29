Уральские бойцы прорвали многокилометровую оборону ВСУ на Авдеевском направлении

Боец «Призрак»: ВС РФ прорвали многокилометровую оборону ВСУ в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Уральские бойцы в составе группировки войск «Центр» прорвали около 10 километров укреплений украинских боевиков на Авдеевском направлении во время штурма поселка Северное и села Тоненькое в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».

«Приходилось идти до штурмовых позиций 10 километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу», — вспомнил он.

В штурме на Авдеевском направлении участвовали и другие подразделения «Центра», добавил командир. По его словам, приходилось действовать на открытой местности, где «выстрелить могут со всех сторон, а ты ничего не сможешь сделать».

После прорыва оборонительных позиций ВСУ военнослужащие приступили к штурму «опорников» в населенных пунктах. Ближайшая точка эвакуации была за 10 километров. По словам «Призрака», штурмовать окопы проще, чем здания: противника видно, и в основном он обращается в бегство.

ВС России освободили Тоненькое в марте 2024 года.

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