Военные «Севера» уничтожили свыше 120 БПЛА «Баба-яга» за май

Бойцы группировки «Север» уничтожили свыше 120 гексакоптеров «Баба-яга» за май в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник огневого поражения 11-го АК с позывным Карта.

«Силами расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ в мае уничтожили более 120 гексакоптеров R-18, известных как „Баба-яга“, ВСУ в Харьковской области», — отметил он.

Тяжелые БПЛА уничтожали и над линией боевого соприкосновения, и в буферной зоне безопасности. Подавление воздушных целей велось из стрелкового оружия. Использовались также FPV-дроны с системой тарана и дистанционного подрыва.

Ночью обнаружение БПЛА обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, посты воздушного наблюдения и операторы радиолокационных станций.

В Сумской области военные уничтожили 15 гексакоптеров «Баба-яга» за месяц.