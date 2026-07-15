Военные «Севера» уничтожили блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области

В Сумской области операторы ударных систем БПЛА группировки «Север» выявили и ликвидировали замаскированный блиндаж ВСУ, в котором находилась живая сила противника. Об этом заявил командир расчета с позывным Гром в беседе с РИА «Новости» .

«В ходе полета разведывательного БПЛА в Сумской области расчет обнаружил замаскированный блиндаж в лесном массиве: накат из бревен, входная группа, стрелковые ячейки рядом», — сказал он.

Гром отметил, что внутри блиндажа находились тепловые сигнатуры, указывающие на присутствие личного состава. В итоге российские военные подняли ударный дрон «Молния-2». Беспилотник навели на вход и попали точно в цель. От взрыва и обвала бункер был полностью уничтожен, находившиеся внутри военные ликвидированы.

Ранее стало известно, что расчет артиллерийской установки «Козерог» группировки «Север» за неделю ликвидировал 10 пунктов управления дронами ВСУ в Сумской области.