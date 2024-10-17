Военные сбили за ночь три дрона ВСУ над Орловской областью

Губернатор Клычков: над Орловской областью за ночь нейтрализовали 3 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны ночью уничтожили в небе над Орловской областью три украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

«Ночью вражеские атаки продолжились — еще три БПЛА были сбиты над Орловской областью», подчеркнул он.

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На месте работают оперативные службы, добавил он. Клычков также поблагодарил военных за защиту области.

«Продолжаем делать все необходимое, чтобы поддержать их. Победа будет за нами!» — заключил он.

Боевики ВСУ атаковали регион с помощью беспилотников и вечером 16 октября. Средства ПВО ликвидировали четыре дрона.

В период с 19:00 до 19:30 один беспилотник также уничтожили в Белгородской области. Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что в тот же вечер военные сбили две ракеты.