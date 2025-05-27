Военные сбили ночью 5 дронов ВСУ на границе Калужской и Тульской областей

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь пять украинских беспилотников на границе Калужской и Тульской областей. В результате ЧП обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил калужский губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что на местах ЧП работают оперативные группы. Шапша также обратился к местным жителям и напомнил, как себя вести при обнаружении фрагментов упавших дронов. Он призвал сразу же звонить в экстренные службы, не трогать обломки БПЛА и не приближаться к ним.

«На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью в регионе отбили атаку украинских дронов. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил RT.

По данным Минобороны, всего за ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали в российских регионах 99 беспилотников.