Военные сбили БПЛА в Брянской области

Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

В результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте работают экстренные службы, отметил глава региона. Также он поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Ранее украинские боевики сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области. Они атаковали автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский, в результате пострадали два человека. Оба мужчины получили баротравмы. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что раненых доставили в больницу Белгорода, им оказывают всю необходимую помощь.

UPD: информацию о сбитом под Брянском БПЛА подтвердили в пресс-службе Минобороны.