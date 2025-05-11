В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку на машину с пятилетним ребенком

Пятилетняя девочка пострадала при атаке ВСУ на Курскую область

ВСУ 11 мая совершили очередную атаку на Курскую область. В поселке Хомутовка украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Пострадал находившийся в нем пятилетний ребенок, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Родственники самостоятельно доставили девочку в Севскую ЦРБ Брянской области. Ребенок получил осколочные ранения спины и ноги. Родители девочки не пострадали.

«ВСУ в своей агонии без разбора продолжают варварские атаки. Для них нет разницы между военным объектом и обычным беззащитным ребенком», — отметил Хинштейн.

Глава региона призвал население воздержаться от поездок в приграничье.

Ранее стало известно, что пенсионер погиб от ранений после удара ВСУ по курскому селу Званое. Мужчину успели доставить в больницу, но спасти его не удалось.