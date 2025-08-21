Военные рассекли группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России рассекли группировку украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Во время сосредоточенного удара российские бойцы продвинулись южнее населенного пункта Среднее в ДНР и взяли под контроль участок дороги, который соединяет Среднее и Шандриголово и идет вдоль восточного берега реки Нитриус.
«Таким образом, между украинскими боевиками вбит клин, что, в свою очередь, уничтожило логистику вооруженных формирований Украины на данном участке», — подчеркнул Марочко.
По его словам, ВСУ пытаются оперативно строить понтонные мосты с западного берега реки.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* ранее заявил, что у страны есть только один способ сохраниться — выстроить доброжелательные отношения с Россией и Белоруссией.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.