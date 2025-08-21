Вооруженные силы России рассекли группировку украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Во время сосредоточенного удара российские бойцы продвинулись южнее населенного пункта Среднее в ДНР и взяли под контроль участок дороги, который соединяет Среднее и Шандриголово и идет вдоль восточного берега реки Нитриус.

«Таким образом, между украинскими боевиками вбит клин, что, в свою очередь, уничтожило логистику вооруженных формирований Украины на данном участке», — подчеркнул Марочко.

По его словам, ВСУ пытаются оперативно строить понтонные мосты с западного берега реки.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* ранее заявил, что у страны есть только один способ сохраниться — выстроить доброжелательные отношения с Россией и Белоруссией.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.