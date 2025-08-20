Арестович: Украина сможет выжить только при хороших отношениях с Россией

У Украины есть только один способ сохраниться — выстроить доброжелательные отношения с Россией и Белоруссией. Об этом написал в Telegram-канале экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович*.

«В каком-то смысле это можно назвать „Великим возвращением“ — к естественной историко-культурной роли Украины», — добавил он.

По словам Арестовича*, если этого не сделать самим в течение 10-15 лет, то направления внешней политики менят насильственно, а страна полностью лишится политической независимости.

Ранее бывший советник заявил, что Украина тоже несет ответственность за начало конфликта с Россией, и раскритиковал заявление Владимира Зеленского, что ВСУ не смогут силой вернуть неподконтрольные территории.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.