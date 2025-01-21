Военнослужащие будут наращивать систему инженерных заграждений до достижения всех целей СВО. Об этом ТАСС заявил обладатель четырех орденов Мужества полковник Дмитрий Черный.

Он подтвердил, что работа по возведению и укреплению заграждений не останавливается ни на минуту.

«Да, применяются немного другие способы, но эта работа не останавливается. Мы прекрасно понимаем, что цель СВО не достигнута и она будет продолжаться и продолжаться», — рассказал полковник.

Герой СВО добавил, что в будущем, когда Россия достигнет поставленных задач, все заграждения уберут.

Ранее ВС России установили контроль над Новоегоровкой в ЛНР и Шевченко в ДНР. Войска атаковали ВСУ в районах Ивановки, Ямполя и Северска. В результате противник потерял 400 боевиков, БМП Bradley, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины и пять орудий полевой артиллерии. Российские военные также поразили полевой склад боеприпасов.