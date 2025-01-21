Военные продолжили наращивать систему ограждений в зоне СВО
Полковник Черный: в зоне спецоперации продолжили усиливать заграждения
Военнослужащие будут наращивать систему инженерных заграждений до достижения всех целей СВО. Об этом ТАСС заявил обладатель четырех орденов Мужества полковник Дмитрий Черный.
Он подтвердил, что работа по возведению и укреплению заграждений не останавливается ни на минуту.
«Да, применяются немного другие способы, но эта работа не останавливается. Мы прекрасно понимаем, что цель СВО не достигнута и она будет продолжаться и продолжаться», — рассказал полковник.
Герой СВО добавил, что в будущем, когда Россия достигнет поставленных задач, все заграждения уберут.
Ранее ВС России установили контроль над Новоегоровкой в ЛНР и Шевченко в ДНР. Войска атаковали ВСУ в районах Ивановки, Ямполя и Северска. В результате противник потерял 400 боевиков, БМП Bradley, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины и пять орудий полевой артиллерии. Российские военные также поразили полевой склад боеприпасов.