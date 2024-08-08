Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ возле Часова Яра

Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте возле населенного пункта Часов Яр, где продолжаются бои. Об этом сообщили в Министерстве обороны России РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что десантники вели огонь на расстоянии до 1500 метров от противника, используя осколочно-фугасные боеприпасы и короткие очереди, при этом действия корректировались операторами БПЛА.
После работы бронегруппы к захвату опорного пункта выдвинулись штурмовые группы соединения. Они зачистили его от противника.