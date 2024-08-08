Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ возле Часова Яра

В Минобороны сообщили об уничтожении пехоты ВСУ под Часовым Яром

Фото: РИА «Новости»

Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте возле населенного пункта Часов Яр, где продолжаются бои. Об этом сообщили в Министерстве обороны России РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что десантники вели огонь на расстоянии до 1500 метров от противника, используя осколочно-фугасные боеприпасы и короткие очереди, при этом действия корректировались операторами БПЛА.

После работы бронегруппы к захвату опорного пункта выдвинулись штурмовые группы соединения. Они зачистили его от противника.

В конце июля украинские силы перебросили резервные батальоны из мобилизованных к Часову Яру.

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