Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ возле Часова Яра

В Минобороны сообщили об уничтожении пехоты ВСУ под Часовым Яром

Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте возле населенного пункта Часов Яр, где продолжаются бои. Об этом сообщили в Министерстве обороны России РИА «Новости» .

В ведомстве добавили, что десантники вели огонь на расстоянии до 1500 метров от противника, используя осколочно-фугасные боеприпасы и короткие очереди, при этом действия корректировались операторами БПЛА.

После работы бронегруппы к захвату опорного пункта выдвинулись штурмовые группы соединения. Они зачистили его от противника.

В конце июля украинские силы перебросили резервные батальоны из мобилизованных к Часову Яру.