Военные попали в ДТП в Запорожской области, один из них погиб

Российские военные попали в аварию в Запорожской области. Об этом изданию «Рязань онлайн» сообщила жительница Рязанской области.

По словам женщины, ее родственник вез группу бойцов-отпускников из села Луначарское. Выехавшая на встречку легковушка врезалась в авто, одного из солдат спасти не удалось.

«Вова ничего не успел сделать», — добавила собеседница издания.

Накануне в Волынской области пьяный сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) Украины протаранил автомобиль с детьми. Никто не пострадал. Виновника ДТП лишат водительских прав и оштрафуют за управление авто в нетрезвом виде. Военкома ждут дисциплинарные взыскания. В Сети также появилось видео, на котором запечатлели момент аварии. На кадрах заметили мужчину в военной форме.