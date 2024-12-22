Пьяный военком протаранил машину с детьми на Украине

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК), находящийся в состоянии алкогольного опьянения, протаранил автомобиль, в котором находилась семья с детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Авария произошла в городе Ковеле в Волынской области.

«В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в авто с детьми. Видео момента аварии появилось в сети. Там был виден мужчина в военной форме», — уточнило издание.

В Ковельском РТЦК и СП подтвердили факт ДТП с участием своего сотрудника. В учреждении добавили, что никто из его участников не пострадал. При этом этот факт ДТП зафиксировали полицейские.

Кроме того, виновник аварии будет лишен водительских прав и оштрафован на вождение в нетрезвом виде. Военком также понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК застрелил мужчину, пытающегося отбить своего сына от военкомов.