Бойцы ВС России в районе Константиновки уничтожают до 10 расчетов БПЛА в день

Украинские войска на Константиновском направлении сделали ставку на беспилотники. Российская группировка уничтожает до 10 расчетов БПЛА противника в день, сообщил РИА «Новости» командир отряда с позывным Сава.

По его словам, на Константиновском направлении особенно большое количество беспилотников Вооруженных сил Украины. Расчеты находятся на расстоянии 10 километров от линии боевого соприкосновения, их силами командование надеется сдержать российское наступление. Сава сообщил о ежедневной борьбе с украинскими дронами.

«Полетели, обнаружили антенны, поискали, где сидят расчеты. Отрабатываем антенны, отрабатываем расчеты. При хороших условиях бывало такое, что мы выводили из строя до 10 расчетов в день», — сказал он.

Офицерский состав ВСУ пытался выйти из Константиновки, используя маскировку, чтобы командовать подразделениями дистанционно. Российские войска приблизились к окраинам города.