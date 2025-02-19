Военные подавили БПЛА в Туле

Украинские боевики атаковали Тулу с помощью дрона. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале .

По его словам, военные подавили БПЛА на территории города.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ», — отметил губернатор.

Он добавил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших. На месте падения беспилотника работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.

Ночью ВСУ попытались ударить дронами по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил сообщение об атаке и рассказал, что никто из жителей е пострадал.

Атаку БПЛА также зафиксировали вечером 18 февраля в Крыму и Брянской области. Под Брянском военные нейтрализовали 20 беспилотников. Над Крымом уничтожили один дрон, сообщила пресс-служба Минобороны.