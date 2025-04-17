Военные отразили попытку атаки БПЛА на Ивановскую область
Правительство Ивановской области: атаку дронов на Шую отбили, никто не пострадал
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Шую в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В результате ЧП никто не пострадал, разрушений в области не зафиксировали.
«Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. Опасность сохраняется <…>. Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет», — отметили в пресс-службе.
Администрация городского округа Шуя предупредила жителей об атаке дронов утром 17 апреля. Граждан призвали не подходить к окнам, не выходить на улицу и по возможности спуститься на нижние этажи. В связи с ЧП школы перевели на дистанционный режим.
Украинские боевики попытались ударить по городу и 16 апреля. Военные сбили над регионом семь беспилотников в период с 08:00 до 09:40. В Сети появилась информация, что область атаковали БПЛА типа «Лютый», оснащенные взрывчаткой. Возможной целью удара ВСУ, вероятно, был производственный объект в Шуе.