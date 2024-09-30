Российские войска освободили поселок Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт освободила группировка войск «Центр». Она отразила девять контратак ВСУ и ударила по противнику в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко в ДНР. В результате украинская армия лишилась до 630 военнослужащих

Ранее ВС России благодаря группировке войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Макеевка на территории Луганской Народной Республики. Войска атаковали ВСУ в районах Купянска Харьковской области, Макеевки в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР. Также военнослужащие отбили контратаку штурмовиков. Противник на этом участке потерял до 450 боевиков, девять автомобилей, 155-миллиметровую САУ Krab, гаубицы М198 и FH-70.

Российские военные также ликвидировали три украинских склада ВСУ с боеприпасами.