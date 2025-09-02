Военные окружили украинских десантников у Садков
Вооруженные силы России окружили у Садков в Сумской области группу военных из числа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«На Сумском направлении в лесном массиве возле Садков бойцы ВС России взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям „Севера“», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, боевикам перекрыли снабжение и пути эвакуации. Родственники десантников призвали объединиться против произвола командования ВСУ.
Ранее оператор FPV-дрона из группировки «Север» в Сумской области проник в защищенный РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал украинской армии и вскрыл его.
