Военные окружили украинских десантников у Садков

Вооруженные силы России окружили у Садков в Сумской области группу военных из числа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«На Сумском направлении в лесном массиве возле Садков бойцы ВС России взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям „Севера“», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, боевикам перекрыли снабжение и пути эвакуации. Родственники десантников призвали объединиться против произвола командования ВСУ.

Ранее оператор FPV-дрона из группировки «Север» в Сумской области проник в защищенный РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал украинской армии и вскрыл его.