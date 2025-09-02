Оператор FPV-дрона в Сумской области повторил хитрый трюк Люка Скайуокера

Оператор ударного FPV-дрона из группировки «Север» в рамках расширения буферной зоны в Сумской области проник в защищенный РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал ВСУ и вскрыл его. Его действия напомнили знаменитый трюк Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны», сообщил РИА «Новости» офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь.

Оператор ударного FPV-дрона из группировки войск «Север» на передовой обнаружил замаскированный и хорошо защищенный от дронов логистический маршрут ВСУ. По этой дороге противник доставлял боеприпасы, личный состав и даже перебрасывал командование.

«Управляя FPV-дроном, наш оператор БПЛА нашел брешь в защите укрытой антидроновой сеткой фронтовой дороги, залетел внутрь и, как Люк Скайуокер по тоннелю „Звезды Смерти“ в четвертом эпизоде фильма „Звездные войны“, пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров, укрывавших найденную дорогу антидроновыми сетями», — рассказал офицер.

По его словам, благодаря успешной операции, проведенной с помощью БПЛА, логистический канал теперь полностью контролируется группировкой войск «Север».

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что группировка российских войск «Север» сейчас контролирует 210 квадратных километров территории Сумской области Украины и 13 населенных пунктов там. Как сообщил RT, войска выполняют задачу по созданию безопасной зоны.