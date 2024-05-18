Военные окажут помощь в эвакуации харьковчан в Россию | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 20:39 Военные окажут помощь в эвакуации харьковчан в Россию Ганчев: ВС России начали эвакуировать жителей Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360 в

Пункт временного размещения (ПВР) открыли в Белгородской области для эвакуируемых из зоны СВО жителей Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, у военно-гражданской администрации в настоящее время нет доступа в населенные пункты, которые освобождаются российскими военными от украинских боевиков.

Реклама

При этом ВС России оказывают помощь в эвакуации местных жителей на территорию России.

«Нами создана рабочая группа. <…> На территории Белгородской области открыт ПВР», — подчеркнул он.

Ранее Ганчев заявил, что российские войска освободили более 200 квадратных километров территорий под Харьковом. Идет зачистка Волчанска от ВСУ.