Военные окажут помощь в эвакуации харьковчан в Россию | 360°

18 мая 2024, 20:39
Военные окажут помощь в эвакуации харьковчан в Россию
Ганчев: ВС России начали эвакуировать жителей Харьковской области
Пункт временного размещения (ПВР) открыли в Белгородской области для эвакуируемых из зоны СВО жителей Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, у военно-гражданской администрации в настоящее время нет доступа в населенные пункты, которые освобождаются российскими военными от украинских боевиков.
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При этом ВС России оказывают помощь в эвакуации местных жителей на территорию России.
«Нами создана рабочая группа. <…> На территории Белгородской области открыт ПВР», — подчеркнул он.
Ранее Ганчев заявил, что российские войска освободили более 200 квадратных километров территорий под Харьковом. Идет зачистка Волчанска от ВСУ.
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